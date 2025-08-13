Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Global Times: российский «Буревестник» способен изменить баланс ядерных сил

«Буревестник» абсолютно отличается от традиционных крылатых ракет на химическом топливе.

Источник: Аргументы и факты

Крылатая ракета «Буревестник» представляет собой уникальное оружие, которое может повлиять на глобальный баланс стратегических ядерных сил. Такое мнение высказал китайский военный аналитик Сун Чжунпин в комментарии для Global Times, обсуждая сообщения западных СМИ о новых испытаниях российской разработки.

Как пояснил эксперт, «Буревестник» абсолютно отличается от традиционных крылатых ракет на химическом топливе. Ключевая особенность заключается в применении ядерной силовой установки, которая обеспечивает ракете практически неограниченную дальность.

Сун Чжунпин подчеркнул, что Россия стала первой страной, создающей ядерное оружие с подобной двигательной системой.

«Успешная реализация этого проекта способна в определенной степени изменить расстановку сил в сфере глобального стратегического ядерного потенциала», — заявил эксперт.

Ранее сообщалось, что новейшие образцы российского вооружения, находящиеся на завершающей стадии испытаний, уже направлены в зону специальной военной операции.