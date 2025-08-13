Global Times: российский «Буревестник» способен изменить баланс ядерных сил

Крылатая ракета «Буревестник» представляет собой уникальное оружие, которое может повлиять на глобальный баланс стратегических ядерных сил. Такое мнение высказал китайский военный аналитик Сун Чжунпин в комментарии для Global Times, обсуждая сообщения западных СМИ о новых испытаниях российской разработки.