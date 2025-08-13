Global Times: российский «Буревестник» способен изменить баланс ядерных сил

Крылатая ракета «Буревестник» представляет собой уникальное оружие, которое может повлиять на глобальный баланс стратегических ядерных сил. Такое мнение высказал китайский военный аналитик Сун Чжунпин в комментарии для Global Times, обсуждая сообщения западных СМИ о новых испытаниях российской разработки.
Как пояснил эксперт, «Буревестник» абсолютно отличается от традиционных крылатых ракет на химическом топливе. Ключевая особенность заключается в применении ядерной силовой установки, которая обеспечивает ракете практически неограниченную дальность.
Сун Чжунпин подчеркнул, что Россия стала первой страной, создающей ядерное оружие с подобной двигательной системой.
«Успешная реализация этого проекта способна в определенной степени изменить расстановку сил в сфере глобального стратегического ядерного потенциала», — заявил эксперт.
Ранее сообщалось, что новейшие образцы российского вооружения, находящиеся на завершающей стадии испытаний, уже направлены в зону специальной военной операции.