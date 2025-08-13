Запатентован способ обнаружения инертных газов с помощью ионизации

Как пояснили в пресс-службе Минобрнауки, инертные газы незаметны ни приборам, ни человеку из-за того, что не вступают в химические реакции. Но саратовские ученые доказали, что сенсор, выполненный из тонкой пленки из диоксида олова, может определить такие газы, если придать им электрический заряд, то есть ионизировать. Затем заряженные частицы можно зафиксировать с помощью простого полупроводника. При этом разработка позволяет определить вид газа за счет индивидуальных электрических свойств при контакте с поверхностью чувствительного материала. Результаты численных и натурных экспериментов подтвердили, что изменение сопротивления, вызванное контактом с газами, достигает 30−40%, и сенсор работает точно даже при малых количествах газа.