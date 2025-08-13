Пермячка смогла вернуться домой после трехлетнего отсутствия

Судебные приставы помогли жительнице краевой столицы заселиться в квартиру, принадлежащую ей на праве собственности. Ее бывший муж отказывался исполнять решение суда, согласно которому женщина имела полное право пользоваться комнатой в их совместной недвижимости.
Ранее слуги Фемиды удовлетворили требования гражданки к второму собственнику жилого помещения, который препятствовал ее вселению и проживанию. Женщина предоставила суду документы, которые подтверждали факт того, что она является владелицей одной из комнат в спорной квартире, а вторая комната находится в долевом владении. Также гражданка отметила, что из-за поведения второго собственника она в течение трех лет была ограничена в праве пользоваться своим имуществом. На основании всех предоставленных доказательств суд обязал ответчика не препятствовать истице во вселении и пользовании жилым помещением, обеспечив беспрепятственный допуск в квартиру.
Исполнительный лист был предъявлен в отдел судебных приставов по Дзержинскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Должник был уведомлен о возбуждении исполнительного производства, но так как между ним и взыскательницей была долгая история неприязненных отношений, мужчина не торопился передать ей ключи от спорной недвижимости. Сотрудник ведомства довел до гражданина информацию, что в случае неисполнения решения суда он будет привлечен к административной ответственности. Здраво оценив эту информацию, нарушитель в следующий визит сотрудников ведомства передал бывшей жене ключи от квартиры. Убедившись, что мужчина не предпринимает попыток выселить соседку, а последняя уже разместила в комнате свои вещи, работники органа принудительного исполнения составили соответствующий процессуальный документ.