Организатор заездов внедорожников компенсировал моральный вред пострадавшей зрительнице

В суде ответчик пояснил, что присутствие зрителей на тренировке внедорожников не предполагалось, и все требования к безопасности на трассе были соблюдены. Гражданин настаивал на том, что его вины в произошедшем нет, вследствие чего он является ненадлежащим ответчиком по данному исковому заявлению. Но, оценив совокупность доказательств, суд счел, что противоправность поведения прикамца заключалась в том, что он не уведомил официально администрацию муниципального образования, на территории которого проходили заезды спортивных автомобилей, о мероприятии, не провел в установленном законом порядке регистрацию тренировки, не обеспечил безопасность третьих лиц при ее проведении. Исходя из этого и других обстоятельств дела, слуги Фемиды сочли, что мужчина обязан выплатить несовершеннолетней компенсацию в размере 100 тыс. рублей.