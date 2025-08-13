Ричмонд
Организатор заездов внедорожников компенсировал моральный вред пострадавшей зрительнице

Девочка 2011 года рождения получила травмы во время тренировки внедорожников, которая происходила вблизи д. Западная Частинского муниципального округа. Ребенок пришел на мероприятие вместе с родителями, они расположились на расстоянии 2−3 метров от оградительной ленты, как того требовал организатор пробных заездов. В какой-то момент один из водителей не справился с управлением и его автомобиль врезался в зрителей. Свидетели происшествия вызвали бригаду «скорой помощи», которая госпитализировала пострадавших.

В результате наезда несовершеннолетняя получила травмы средней степени тяжести. Девочке понадобилось оперативное вмешательство и установка аппарата Илизарова. Из-за травмы ребенок пережил сильный стресс, на ее психологическом состоянии сказалась длительная иммобилизация, ведь она на долгое время потеряла возможность вести привычный образ жизни и заниматься спортом. Видя состояние дочери, ее мать обратилась в суд с требованием к организатору мероприятия компенсировать моральные страдания ребенка.

В суде ответчик пояснил, что присутствие зрителей на тренировке внедорожников не предполагалось, и все требования к безопасности на трассе были соблюдены. Гражданин настаивал на том, что его вины в произошедшем нет, вследствие чего он является ненадлежащим ответчиком по данному исковому заявлению. Но, оценив совокупность доказательств, суд счел, что противоправность поведения прикамца заключалась в том, что он не уведомил официально администрацию муниципального образования, на территории которого проходили заезды спортивных автомобилей, о мероприятии, не провел в установленном законом порядке регистрацию тренировки, не обеспечил безопасность третьих лиц при ее проведении. Исходя из этого и других обстоятельств дела, слуги Фемиды сочли, что мужчина обязан выплатить несовершеннолетней компенсацию в размере 100 тыс. рублей.

Решение суда поступило на исполнение в отделение судебных приставов по Большесосновскому и Частинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Судебный пристав надлежащим образом уведомил должника о возбужденном в отношении него исполнительном производстве и о необходимости возместить причиненный вред во избежание штрафных санкций и принудительных мер взыскания. В качестве предупреждения у прикамца были арестованы счета в банковских организациях. Осознавая возможные негативные последствия, гражданин с уплатой долга затягивать не стал и вскоре выплатил всю положенную сумму.