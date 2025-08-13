Жительница Новосибирска спаслась при пожаре вместе с детьми

Поздним вечером 8 августа, когда мать, воспитывающая нескольких детей, занималась кормлением младенца, раздался громкий звук пожарной сигнализации. Войдя в комнату, где находились её двое других детей, возрастом пять и два года, она заметила задымление. Не запаниковав, женщина вывела всех детей из горящего дома. Они ожидали приезда пожарных на улице.