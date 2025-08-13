Жительница Новосибирска спаслась при пожаре вместе с детьми

Огнеборцы потушили пламя, однако часть мебели семье все же придется восстанавливать.
Поздним вечером 8 августа, когда мать, воспитывающая нескольких детей, занималась кормлением младенца, раздался громкий звук пожарной сигнализации. Войдя в комнату, где находились её двое других детей, возрастом пять и два года, она заметила задымление. Не запаниковав, женщина вывела всех детей из горящего дома. Они ожидали приезда пожарных на улице.
Соседи семьи, оказавшейся в беде, пытались своими силами справиться с огнём. Прибывшие пожарные быстро, всего за две минуты, потушили пламя. Огонь успел повредить обстановку на небольшой площади в два квадратных метра.
«Согласно предварительной информации, причиной возникновения пожара послужили игры детей с огнём. Дети нашли зажигалку около печки. Своевременное срабатывание пожарного извещателя на задымление вовремя предупредило многодетную семью и пожарную службу о начале пожара, что помогло сохранить жизни и имущество», — сообщает дознаватель ОНДиПР по Сузунскому району, старший лейтенант внутренней службы Владислав Карнаухов.
Установка пожарного извещателя в доме этой многодетной семьи была осуществлена в рамках государственной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области».