Бывший вице-мэр Химок сбежал из России за день до возбуждения дела

Согласно документам, ещё 9 июня Минаев узнал, что им заинтересовались следователи. Суд установил, что экс-чиновник мог быть осведомлён и о возбуждении уголовных дел на следующий день против своих сообщников, которые дали показания, компрометирующие его.
При этом защитная сторона заявляет, что Минаев никуда не сбежал, а просто уехал отдыхать. Однако об уголовном преследовании подзащитного адвокат ничего не знал.
«Свобода передвижения (Минаева) ограничена не была и, будучи в отпуске, он мог находиться на территории иного государства, что не свидетельствует о его намерении скрыться от органа следствия», — сказано в материалах.
Напомним, что против экс-заместителя главы Химок Евгения Минаева возбудили уголовное дело по статье о взяточничестве. В Следственном комитете рассказали, что он получил две крупные взятки, общая сумма которых составила более 6 миллионов рублей.