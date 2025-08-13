Марочко: армия России выбила подразделения ВСУ из Колодезей в ДНР

Подразделения Вооруженных сил РФ выбили украинские формирования из населенного пункта Колодези на территории Донецкой Народной Республики. Об этом в своем Telegram-канале заявил военный эксперт Андрей Марочко.
«В результате активных наступательных действий российские войска продвинулись в Колодезях и закрепились на западных окраинах поселка, полностью вытеснив противника за его пределы», — пояснил эксперт.
По его словам, в настоящее время боевые действия ведутся на подступах к населённому пункту. Параллельно российские подразделения проводят зачистку прилегающих территорий.
Ранее стало известно, что в районе Юнаковки украинские военнослужащие отказывается выполнять приказы о выдвижении на передовые позиции.