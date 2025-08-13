Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аптеках выявили массовые нарушения: половина проверенных лекарств не соответствует требованиям

Vaib.uz (Узбекистан. 13 августа). Очередные тревожные новости из аптечной сферы. Комитет по конкуренции провел исследование качества лекарственных средств и изделий медицинского назначения, реализуемых в аптеках по всей стране.

Источник: Vaib.Uz

В рамках проверки было закуплено 64 наименования препаратов и медизделий, которые направили в Центр безопасности фармацевтической продукции для проведения испытаний. Результаты оказались шокирующими: в 50% случаев выявлены лекарства, поступившие «околными путями» — то есть в обход установленных процедур, и не соответствующие действующим требованиям.

Что именно нарушено:

30% препаратов не имели сертификата соответствия. Этот документ подтверждает, что лекарство прошло все обязательные проверки качества и безопасности. Отсутствие сертификата означает, что препарат может быть поддельным, неэффективным или даже опасным.

20% препаратов вовсе не были зарегистрированы в Государственном реестре лекарственных средств. Реестр — это официальный список медикаментов, разрешённых к продаже и применению в стране. Если препарата в нём нет, значит, он не прошёл государственную экспертизу и его оборот незаконен.

В Ташкенте нарушения зафиксированы, в частности, в аптеках Labzak Lider Pharm, Nishan Pharm Business, Sri-Pharm, City Pharm и других.

Собранные материалы по всем выявленным случаям направлены в Центр безопасности фармацевтической продукции для принятия мер, включая изъятие из аптек препаратов с недоказанным качеством.

Так что, как мы уже писали не раз, обязательно проверяйте всё, что покупаете в аптеках, с помощью официального мобильного приложения Asl Belgisi, которое позволяет сканировать DataMatrix-коды на упаковке. Это простой способ убедиться, что лекарство действительно прошло регистрацию и соответствует стандартам качества.