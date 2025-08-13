В аптеках выявили массовые нарушения: половина проверенных лекарств не соответствует требованиям

В рамках проверки было закуплено 64 наименования препаратов и медизделий, которые направили в Центр безопасности фармацевтической продукции для проведения испытаний. Результаты оказались шокирующими: в 50% случаев выявлены лекарства, поступившие «околными путями» — то есть в обход установленных процедур, и не соответствующие действующим требованиям.
Что именно нарушено:
30% препаратов не имели сертификата соответствия. Этот документ подтверждает, что лекарство прошло все обязательные проверки качества и безопасности. Отсутствие сертификата означает, что препарат может быть поддельным, неэффективным или даже опасным.
20% препаратов вовсе не были зарегистрированы в Государственном реестре лекарственных средств. Реестр — это официальный список медикаментов, разрешённых к продаже и применению в стране. Если препарата в нём нет, значит, он не прошёл государственную экспертизу и его оборот незаконен.
В Ташкенте нарушения зафиксированы, в частности, в аптеках Labzak Lider Pharm, Nishan Pharm Business, Sri-Pharm, City Pharm и других.
Собранные материалы по всем выявленным случаям направлены в Центр безопасности фармацевтической продукции для принятия мер, включая изъятие из аптек препаратов с недоказанным качеством.
Так что, как мы уже писали не раз, обязательно проверяйте всё, что покупаете в аптеках, с помощью официального мобильного приложения Asl Belgisi, которое позволяет сканировать DataMatrix-коды на упаковке. Это простой способ убедиться, что лекарство действительно прошло регистрацию и соответствует стандартам качества.