Санстанция пришла с проверкой в магазин Минска после видео с червями на яйцах

Санстанция отреагировала на видео с червями на яйцах в одном из минских магазинов.

Источник: Комсомольская правда

Санстанция пришла с проверкой в магазин Минска после видео с червями на яйцах. Подробности приводит агентство «Минск-Новости».

В начале августа в интернете появилось видео, которое было снято в магазине «Грошык», расположенном на улице Крупкской, 8/1: в лотках продавались яйца с червями. Видео успело набрать примерно 250 000 просмотров. Им заинтересовались и специалисты учреждения «Центр гигиены и эпидемиологии Заводского района города Минска» и пришли в указанный магазин с проверкой.

«В ходе изучения обстоятельств, отображенных на видео, 7 августа проведена оценка магазина “Грошык” ООО “Евроторг”, в ходе которой выявлены нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения», — уточнили в организации.

По фактам нарушений было вынесено предписание, связанное с приостановкой работы и услуг в магазине. Кроме того, был начат административный процесс в отношении ответственного должностного и юридического лиц ООО «Евроторг». Специалисты обратили внимание, что торговому объекту указали на неукоснительное выполнение требования законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

