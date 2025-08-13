Санстанция пришла с проверкой в магазин Минска после видео с червями на яйцах

В начале августа в интернете появилось видео, которое было снято в магазине «Грошык», расположенном на улице Крупкской, 8/1: в лотках продавались яйца с червями. Видео успело набрать примерно 250 000 просмотров. Им заинтересовались и специалисты учреждения «Центр гигиены и эпидемиологии Заводского района города Минска» и пришли в указанный магазин с проверкой.