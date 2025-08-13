Выключаем холодильники и кондиционеры: Кто из жителей Кишинева останется без света на целый день — публикуем адреса

Отключения электричества в Кишинёве в среду, 13 августа. О запланированных на сегодня работах сообщает поставщик услуги.
Ботаника:
Куза-Водэ, 25, 25/9, Гика-Водэ, 1−3, 9−17, 2−22, 26, пер. Гика-Водэ, 2, 10, 3−11, Индепенденцей, 30/4, Валя Кручий, 9, 9/1, 9/2, 11−13, 23−25, 20, 22, 22/1, 22/2, 24/2 — с 09:00 до 16:00.
Буюканы:
Дойна и Ион Алдя-Теодорович, 19−21, 27−31, 35−37, 20−22, 22A, 32−34, 38−40, 190, И. Лука Караджале 2−6, 3A, 5, И. Пеливан, 9, 18, 19, 22/1, 9999, Лэтэрецу Мария, 5, Н. Костин, 9−35, 39−47, 22−44, 48, 48/1 — с 09:00 до 19:00.
Чеканы:
Узинелор, 186/5, 188, 198, 198/3, 204−208, 210/1, 210/2, 210/8, 214, 255, 9999 — с 09:00 до 16:00.