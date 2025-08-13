Ричмонд
67-летний пенсионер принял участие в ограблении почты в Москве на 4,8 млн рублей

67-летний Виктор Федькин арестован по подозрению в ограблении «Почты России» в Москве на 4,8 млн рублей. Всего п уголовному делу задержаны пять человек, которые поделили между собой похищенные деньги.

Источник: Life.ru

Как уже писал Life.ru, ограбление было совершено рано утром 8 августа. Мужчина и женщина проникли в помещение почты, где под угрозой огнестрельного оружия принудили сотрудницу передать денежные средства. Добычей «Бонни и Клайда» стало около 4,8 млн рублей. Совершив преступление, злоумышленники скрылись, используя несколько автомобилей. В числе сообщников «‎Бонни и Клайда» были два водителя, содействовавших их бегству, и женщина, арендовавшая одну из машин. Добыча была распределена между всеми членами группы.

Спустя всего сутки грабители были задержаны в Серпухове. Суд в Москве 11 августа отправил всех пятерых, включая Федькина в СИЗО. Теперь им грозит до 15 лет тюрьмы.