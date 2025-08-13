В Минюсте рассказали о сроках сдачи экзамена на адвоката

«Законопроект предусматривает установление переходного периода до 1 января 2028 года, в течение которого юристы, не являющиеся адвокатами, смогут подготовиться, сдать квалификационный экзамен и получить статус адвоката. Безусловно, проводя такие изменения, мы должны в первую очередь учитывать доступность квалифицированной юридической помощи для населения. В некоторых регионах число адвокатов сегодня невелико, и, конечно, нужно время для того, чтобы юристы, практикующие вне адвокатуры, имели время для подготовки и сдачи квалификационных экзаменов. Мы будем на постоянной основе проводить мониторинг реализации закона с момента его принятия для того, чтобы не допустить нехватки адвокатов в каких-либо регионах», — сказал Бесхмельницын.