В Омском ГАУ обсудили перспективы сотрудничества с китайскими партнерами

Целью визита стало укрепление многостороннего сотрудничества в сфере высшего аграрного образования и науки в рамках реализации Меморандума о взаимопонимании и стратегии Университета Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Отметим, что партнерские отношения между Омским ГАУ и китайским университетом длятся уже более 10 лет и демонстрируют высокую эффективность и доверие. Оба вуза активно участвуют в международных организациях, таких как Университетский альянс Шелкового пути и Альянс инноваций в области сельскохозяйственного образования.