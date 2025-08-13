В Омском ГАУ обсудили перспективы сотрудничества с китайскими партнерами

С 6 по 11 августа Омский государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина посетила делегация из Китая, представляющая Северо-Западный университет сельского и лесного хозяйства (г. Яньлинь). В состав делегации вошли Вэй Фэн, доктор экономических наук, профессор и директор центра исследований Казахстана при Министерстве образования Китая, а также аспирант факультета животноводства Вэй Чжэньюй.
Целью визита стало укрепление многостороннего сотрудничества в сфере высшего аграрного образования и науки в рамках реализации Меморандума о взаимопонимании и стратегии Университета Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Отметим, что партнерские отношения между Омским ГАУ и китайским университетом длятся уже более 10 лет и демонстрируют высокую эффективность и доверие. Оба вуза активно участвуют в международных организациях, таких как Университетский альянс Шелкового пути и Альянс инноваций в области сельскохозяйственного образования.
Фото: omgau.ru.
Для гостей была организована обширная программа, включающая экскурсию по кампусу Омского ГАУ, знакомство с Институтом ветеринарной медицины и биотехнологии, а также посещение современной ветеринарной клиники. Делегация также побывала на базе индустриального партнёра вуза — компании «Тритикум», специализирующейся на выращивании зерновых культур и разведении молочного скота, и на уникальной ферме «Омский страус», где в условиях Сибири разводят африканских страусов.
По итогам визита стороны достигли важных договоренностей, направленных на развитие академической мобильности студентов и сотрудников, обмен передовым опытом и совместное участие в научных мероприятиях. Особое внимание уделяется реализации образовательных программ в рамках Университета ШОС и укреплению научного сотрудничества.