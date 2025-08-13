Водителей в России начнут штрафовать на 15 тысяч рублей за «иранскую тонировку»

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин сообщил, что использование таких приспособлений увеличивает риск дорожно-транспортных происшествий. В связи с этим НАС направил запрос министру внутренних дел с просьбой ввести штраф за использование любых устройств, имитирующих тонировку. Предлагается установить сумму не менее 5 тысяч рублей за первое нарушение и не менее 15 тысяч рублей за повторное. Кроме того, НАС предлагает полностью запретить продажу таких устройств в России.