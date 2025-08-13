Водителей в России начнут штрафовать на 15 тысяч рублей за «иранскую тонировку»

В России могут ввести штраф до 15 тысяч рублей за «иранскую тонировку». Видео © SHOT.
Такие новинки популярны среди водителей, желающих скрыть салон автомобиля от посторонних глаз и избежать штрафов за тонировку. «Иранские шторки» крепятся на присосках и легко снимаются перед остановкой сотрудниками ГИБДД, что делает невозможным измерение светопропускания стекла и вынесение штрафа. Аналогичную функцию выполняют съёмные каркасные шторки.
Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин сообщил, что использование таких приспособлений увеличивает риск дорожно-транспортных происшествий. В связи с этим НАС направил запрос министру внутренних дел с просьбой ввести штраф за использование любых устройств, имитирующих тонировку. Предлагается установить сумму не менее 5 тысяч рублей за первое нарушение и не менее 15 тысяч рублей за повторное. Кроме того, НАС предлагает полностью запретить продажу таких устройств в России.
Ранее Life.ru рассказал, что в Госдуме предложили отменить административную ответственность за тонированные передние стёкла авто. Такая инициатива поспособствует снижению ослепления водителя ярким светом фар встречных автомобилей в тёмное время суток. Кроме того, тонировка поможет уменьшить блики от солнечных лучей в дневное время.