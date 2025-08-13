Конгресс США на закрытом слушании обсуждал НЛО и пришельцев: их разделили на четыре типа

Недавние закрытые слушания в Конгрессе США всколыхнули дискуссию о природе неопознанных воздушных явлений (НВЯ) и возможном существовании внеземных цивилизаций. Как сообщает Daily Mail, на майском брифинге физик Эрик Дэвис, известный участием в секретных проектах Пентагона, упомянул четыре типа инопланетных существ, которые якобы могут управлять НЛО.
Речь идёт о классических «серых» — небольших гуманоидах с крупными чёрными глазами, «нордиках» — высоких светловолосых существах, «инсектоидах» с чертами насекомых и «рептилоидах», способных, согласно теориям заговора, маскироваться под людей.
Конгрессмен Эрик Берлисон, присутствовавший на брифинге, подтвердил, что эти категории обсуждались в закрытых кругах. При этом политик, называющий себя скептиком, допускает, что информация может быть как достоверной, так и основанной на слухах.
«Если это правда, это станет переломным моментом. Но если это правда, правительство не имеет права скрывать такую информацию от общества», — подчеркнул он.
Впрочем, Берлисон склоняется к более прозаичной версии: по его мнению, НЛО могут быть сверхсекретными разработками частных военных подрядчиков.
Ранее NASA провело брифинг, представляя отчет «независимой комиссии», расследующей деятельность НЛО у Земли и в космосе. Глава агентства Билл Нельсон заявил, что они собираются серьезно изучить НЛО.