Reuters: Бывшая первая леди Южной Кореи заключена в тюрьму

Бывшая первая леди Южной Кореи Ким Гён Хи арестована после выдачи судом ордера на её задержание. Об этом сообщает Reuters. Её муж, экс-президент Юн Сок Ёль, отстранённый от должности, также находится в тюрьме, ожидая суда по обвинению в незаконной попытке ввести военное положение.
По данным издания, Ким появилась в суде в чёрном костюме. Она молча поклонилась, но не ответила на вопросы журналистов и не сделала заявлений. Ей предъявлены обвинения, грозящие многолетним заключением, включая мошенничество с ценными бумагами, взяточничество и злоупотребление влиянием. В деле фигурируют бизнесмены, религиозные лидеры и политический посредник.
Одно из обвинений связано с кулоном Van Cleef стоимостью свыше 60 млн вон (43 000 долларов), который она носила на саммите НАТО в 2022 году вместе с мужем. Прокуратура утверждает, что кулон не был задекларирован, как того требует закон.
Также Ким обвиняют в получении двух сумок Chanel стоимостью 20 млн вон и бриллиантового ожерелья от религиозной группы в обмен на содействие их бизнес-интересам.
Суд учёл риск уничтожения улик, сообщает Yonhap. Пресс-секретарь О Чон Хи передала, что Ким назвала кулон подделкой, купленной 20 лет назад в Гонконге. Однако обвинение настаивает, что это подлинный предмет, подаренный местной строительной компанией для саммита.
Напомним, в июле суд Южной Кореи выдал ордер на арест экс-президента Юн Сок Ёля. Ордер связан с обвинениями, предъявленными ему после кратковременного введения военного положения в декабре 2024 года.