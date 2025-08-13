Reuters: Бывшая первая леди Южной Кореи заключена в тюрьму

По данным издания, Ким появилась в суде в чёрном костюме. Она молча поклонилась, но не ответила на вопросы журналистов и не сделала заявлений. Ей предъявлены обвинения, грозящие многолетним заключением, включая мошенничество с ценными бумагами, взяточничество и злоупотребление влиянием. В деле фигурируют бизнесмены, религиозные лидеры и политический посредник.