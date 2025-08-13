Sina: Путин получил хорошие новости из Вашингтона перед встречей с Трампом

Действия главы Белого дома говорят о том, что Трамп не хочет усложнять отношения США и Китая, и это создаёт благоприятные условия для России на переговорах с США. Однако можно сделать и другой вывод: Вашингтон показал, что Штаты не могут одновременно противостоять и Москве, и Пекину.