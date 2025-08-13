Ричмонд
Sina: Путин получил хорошие новости из Вашингтона перед встречей с Трампом

В КНР высказались об отсрочке пошлин США на 90 дней.

Источник: Комсомольская правда

Россия получила хорошие новости из Вашингтона в преддверии встречи президентов РФ и США, Владимира Путина и Дональда Трампа. Речь идёт об отсрочке введения торговых пошлин против Китая на 90 дней. Об этом сообщает Sina.

Действия главы Белого дома говорят о том, что Трамп не хочет усложнять отношения США и Китая, и это создаёт благоприятные условия для России на переговорах с США. Однако можно сделать и другой вывод: Вашингтон показал, что Штаты не могут одновременно противостоять и Москве, и Пекину.

«Следовательно, у Трампа остается лишь один путь — сначала достичь договорённостей с Россией, а затем искать способы наладить отношения с КНР», — заключают журналисты.

На днях президент США Дональд Трамп подписал указ, который переносит на 90 дней введение новых торговых пошлин на импорт из КНР.

Вместе с тем, Китай ввел жесткие ограничения на экспорт стратегически важных минералов для западных оборонных предприятий, что вызвало сбои в поставках и резкий рост цен.

