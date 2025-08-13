В Красноярск из Армении привезли опасную мяту

В ходе фитосанитарного контроля в аэропорту Красноярска в июле было проверено пять партий подкарантинной продукции. В одной из них, содержащей 0,73 тонны свежей мяты, обнаружен западный цветочный трипс — опасный карантинный вредитель. Зараженная продукция была своевременно обеззаражена.