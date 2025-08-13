Ричмонд
В Красноярск из Армении привезли опасную мяту

Специалисты Россельхознадзора выявили заражение карантинными вредителями в партии свежей мяты, доставленной в Красноярск из Армении.

В ходе фитосанитарного контроля в аэропорту Красноярска в июле было проверено пять партий подкарантинной продукции. В одной из них, содержащей 0,73 тонны свежей мяты, обнаружен западный цветочный трипс — опасный карантинный вредитель. Зараженная продукция была своевременно обеззаражена.

Помимо импортных поставок, ведомство также проверило внутрироссийские грузы. В Красноярский край доставили 12 тысяч свежих срезов цветов (розы, эустомы, пионы, матрикарии, альстромерии), 0,09 тонны зеленных культур, а также 2,774 тонны клубники и голубики из Краснодарского края. Нарушений в этих партиях не выявлено.

Россельхознадзор продолжает мониторинг ввозимой продукции для предотвращения распространения опасных вредителей.