На трассе М-4 произошло смертельное ДТП с участием трех грузовиков и легковушки

Во вторник, 12 августа, около 23:20 на 898-м километре автодороги М-4 «Дон» в Ростовской области произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.
По предварительным данным, 39-летний водитель грузовика «Дунфэн» с цистерной потерял контроль над управлением из-за технической неисправности, выехал на обочину и совершил столкновение с двумя автомобилями «КамАЗ», после чего врезался в движущуюся в том же направлении «Тойоту» под управлением 50-летнего мужчины.
В результате аварии 50-летний водитель одного из «КамАЗов», находившийся на обочине, погиб на месте. Еще один участник ДТП, 38-летний мужчина, получил травмы и был госпитализирован.
