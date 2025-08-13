На площади Пименова в Новосибирске отпразднуют Медовый Спас

Медовый Спас, первый из августовских Спасов, отмечается ежегодно 14 августа. В этот православный праздник принято освящать свежий мёд и начинать его употребление в пищу. Хозяйки готовят выпечку с мёдом и маком — пряники, блины, пироги и булочки. Медовый Спас символизирует начало медового сезона и прощание с летом. Празднование обычно сопровождается ярмарками, угощениями и благотворительными акциями.