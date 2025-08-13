На площади Пименова в Новосибирске отпразднуют Медовый Спас

Гостей ждёт освящение мёда, яркая концертная программа и подведение итогов конкурсов.
На ярмарке «Сибирский улей» 14 августа отметят Медовый Спас. В программе праздника — обряд освящения мёда, выступления артистов и объявление победителей конкурсов.
Медовый Спас, первый из августовских Спасов, отмечается ежегодно 14 августа. В этот православный праздник принято освящать свежий мёд и начинать его употребление в пищу. Хозяйки готовят выпечку с мёдом и маком — пряники, блины, пироги и булочки. Медовый Спас символизирует начало медового сезона и прощание с летом. Празднование обычно сопровождается ярмарками, угощениями и благотворительными акциями.
Праздничные мероприятия начнутся в 11:00 с освящения мёда, представленного участниками ярмарки.
В полдень состоится торжественное открытие: новосибирские творческие коллективы покажут вокально-хореографическое представление, а почетные гости откроют бочонок с первым мёдом нового урожая.
До 15:00 зрителей ждет концерт. Также будут объявлены результаты конкурсов «Медовый Сомелье 2025», детского конкурса рисунков «Пчёлы — наши полосатые друзья» и конкурса рисунков на асфальте.
Ярмарка «Сибирский улей» открыта ежедневно с 10:00 до 20:00 на площади Пименова, перед зданием ГПНТБ, и продлится до конца августа.