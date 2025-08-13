Температурный рекорд 83-летней давности побит в Казахстане

4 июля на МС Жезказган температура воздуха достигла +40,9°C, обновив максимум 2021 года (+40,5°C); в тот же день на МС Тараз показания термометра достигли отметки +40,7°C — это выше рекорда 1993 года (+39,5°C); на МС Туркестан (Туркестанская область) в этот день температура воздуха достигла отметки +44,9°C, превысив исторический абсолютный максимум, зафиксированный в 1942 году (+44,2°C).