В Чехии отреагировали на разрыв контактов КНР с президентом страны Павелом

Накануне Китай отказался от любых контактов с президентом Чехии Петром Павлом после его встречи с 14-м Далай-ламой. Отмечается, что несмотря на представления, которые Пекин неоднократно делал, а также решительный протест Китая, президент Чехии Петр Павел настоял на встрече с Далай-ламой в Индии.