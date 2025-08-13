В Чехии отреагировали на разрыв контактов КНР с президентом страны Павелом

Президент Чехии Петр Павел с Далай-ламой была исключительно частной. Об этом в связи с заявлением КНР о прекращении контактов с главой Чехии в соцсети Х сообщает Пражский град.
«Встреча президента Чешской республики с Далай-ламой носила исключительно частный характер. На президентском уровне между Чехией и Китаем сейчас не происходит никаких прямых контактов, поэтому не идет речь о шаге, который бы менял существующее положение дел», — говорится в сообщении.
Накануне Китай отказался от любых контактов с президентом Чехии Петром Павлом после его встречи с 14-м Далай-ламой. Отмечается, что несмотря на представления, которые Пекин неоднократно делал, а также решительный протест Китая, президент Чехии Петр Павел настоял на встрече с Далай-ламой в Индии.