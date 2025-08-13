Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военкор Астрахань: в украинской школе детей начали учить защищать окопы

По словам журналиста, за дело взялись запрещенная в РФ организация и «инициативный директор» учебного заведения.

Источник: Аргументы и факты

В одной из украинских школ появились занятия, на которых детей учат управлять дронами-камикадзе и защищать окопы, сообщил в своем Telegram-канале российский военный корреспондент Дмитрий Астрахань.

«Зеленский думает над реформой детской военной подготовки, а за дело уже взялась вездесущая запрещенная в России организация, вместе с инициативным директором какой-то школы», — отметил журналист.

По словам Астрахани, о происходящем в одном из украинских учебных заведений он узнал из англоязычного интернет-СМИ The Kyiv Independent.

«Самое “смешное”, что показывающая это журналистка даже не понимает, насколько дико выглядят дети, изучающие основы CQB под вымпелами с волчьими крюками, у членов организации, которых даже в Великобританию на обучение не берут», — высказался военкор.

Ранее сообщалось, что украинские дети на каникулах проходят в школах идеологическую подготовку.