В одной из украинских школ появились занятия, на которых детей учат управлять дронами-камикадзе и защищать окопы, сообщил в своем Telegram-канале российский военный корреспондент Дмитрий Астрахань.
«Зеленский думает над реформой детской военной подготовки, а за дело уже взялась вездесущая запрещенная в России организация, вместе с инициативным директором какой-то школы», — отметил журналист.
По словам Астрахани, о происходящем в одном из украинских учебных заведений он узнал из англоязычного интернет-СМИ The Kyiv Independent.
«Самое “смешное”, что показывающая это журналистка даже не понимает, насколько дико выглядят дети, изучающие основы CQB под вымпелами с волчьими крюками, у членов организации, которых даже в Великобританию на обучение не берут», — высказался военкор.
Ранее сообщалось, что украинские дети на каникулах проходят в школах идеологическую подготовку.