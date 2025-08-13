Виталий Хоценко объявил о старте образовательной программы для победителей проекта «ПРОдвижение ГЕРОЕВ»

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о подготовке победителей кадрового проекта «ПРОдвижение ГЕРОЕВ» к началу образовательной программы, которая стартует в сентябре. Об этом глава региона написал в своем телеграм-канале.
Участники проекта, среди которых ветераны и действующие бойцы СВО, сейчас проходят профориентационные собеседования. Каждый из них получит опытного наставника — это заместители председателя правительства региона, министры или руководители ведомств. Наставники будут сопровождать финалистов на всех этапах обучения.
«Программа “Продвижение ГЕРОЕВ” направлена на поддержку ветеранов и участников СВО. Это важный шаг в их социальной адаптации и профессиональном развитии», — подчеркнул Виталий Хоценко.
Образовательная программа «Государственное и муниципальное управление» включает пять ключевых блоков, в том числе стажировку на ведущих предприятиях региона. Участники уверены, что этот конкурс поможет им адаптироваться к мирной жизни и раскрыть свой потенциал.
Проект стартовал в феврале 2025 года, и уже отобраны 75 победителей, которые пройдут обучение. Сейчас они готовятся к погружению в образовательный процесс, который станет для них новым этапом на пути к успешному будущему.