Фигурант дела Новицкого о хищении 9 млрд объявлен в международный розыск

Напомним, что бизнесмену Евгению Новицкому предъявлены обвинения по шести эпизодам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ещё в 2024 году он был помещён под домашний арест вместе с двумя предполагаемыми сообщниками — предпринимателем Олегом Мезенцевым и Ольгой Илларионовой. Следствие полагает, что группа лиц разработала схему хищения средств из пенсионного фонда НПФ «Урал ФД». Деньги выводились под видом покупки ликвидных ценных бумаг на бирже по завышенным ценам, не соответствующим рыночным.