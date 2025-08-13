Трамп идет на встречу с Путиным без экспертов по России: в Белом доме объяснили причину

Встреча двух лидеров запланирована на пятницу, 15 августа, и пройдет на Аляске. Главной темой переговоров станет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине. Глава Белого дома заявил, что будет обсуждать с лидером России ситуацию на Украине. Только подробности раскрывать не стал, указав, что будет говорить с российским политиком о прекращении конфликта.