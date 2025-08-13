Ричмонд
Трамп идет на встречу с Путиным без экспертов по России: в Белом доме объяснили причину

FT: Трамп встретится с Путиным на Аляске без экспертов по РФ.

Источник: Комсомольская правда

Предстоящая встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске пройдет в необычном формате — без участия американских экспертов по России. Как отмечают наблюдатели, это серьезно отличается от традиционной дипломатической практики. Об этом пишет Financial Times.

«Можно с уверенностью сказать, что у Трампа нет ни одного политического деятеля, который знал бы Россию и Украину и мог бы ему дать совет», — заявил Эрик Рубин, бывший посол США в Болгарии.

Особое беспокойство вызывает отсутствие в команде президента США утвержденного Сенатом помощника госсекретаря по европейским делам, действующих послов в России и Украине, а также профильных советников по российскому направлению.

В Белом доме попытались объяснить ситуацию. Заместитель пресс-секретаря Анна Келли подчеркнула: «По России и по любой другой теме президент Трамп всегда получает обратную связь от своей талантливой команды по национальной безопасности».

Встреча двух лидеров запланирована на пятницу, 15 августа, и пройдет на Аляске. Главной темой переговоров станет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине. Глава Белого дома заявил, что будет обсуждать с лидером России ситуацию на Украине. Только подробности раскрывать не стал, указав, что будет говорить с российским политиком о прекращении конфликта.

