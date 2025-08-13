Есть жертвы: навалившаяся экстремальная жара начала устанавливать новые температурные рекорды

Температурные рекорды побиты из-за экстремальной жары, охватившей некоторые районы Европы. Беспрецедентные температуры вызывают трудности на юго-западе Франции, в Хорватии, Италии и Испании, а число лесных пожаров по всей Европе выросло на 87 процентов.
Согласно предварительным измерениям, экстремальная жара бьет температурные рекорды по всей Европе и приводит к более масштабным лесным пожарам, пишет The Guardian.
На юго-западе Франции рекорды были побиты в понедельник в Ангулеме, Бержераке, Бордо, Сент-Эмильоне и Сен-Жироне. Метеорологи Франции сообщили, что за последние несколько десятилетий «часто поразительные, даже беспрецедентные максимальные температуры» в регионе были на 12 градусов выше нормы.
В Хорватии температурные рекорды были установлены в Шибенике (39,5°C) и Дубровнике (38,9°C), в то время как вдоль побережья страны бушевали крупные лесные пожары, охватившие и соседние страны на Балканах.
Помимо Европы, в Канаде были побиты десятки температурных рекордов, а рекордная жара выше 50 градусов по Цельсию в Ираке стала причиной общенационального отключения электроэнергии.
Жара в Южной Европе наступает после того, как северные страны оправляются от беспрецедентных температур выше 30 градусов за Полярным кругом в этом месяце, отмечает The Guardian.
Боб Уорд, директор по политике Исследовательского института Грэнтэма, комментирует: «Это лето, как и любое другое лето в настоящее время, было исключительным с точки зрения экстремальной жары во всем мире».
В Италии, где в 16 из 27 крупных городов был введен режим повышенной опасности, а четырехлетний мальчик умер от теплового удара, и в Испании, где мужчина погиб во время лесного пожара, получив ожоги 98% тела, высокая температура не побила большого количества рекордов, но все еще звенели тревожные колокольчики.
«Главной характеристикой аномальной жары является продолжительность и размах, а не интенсивность, — подчеркивает Хосе Камачо, ученый-климатолог и представитель испанского метеорологического агентства Aemet. — Но температура по-прежнему остается очень высокой».
На юго-западе Франции 40% метеостанций зафиксировали в понедельник температуру выше 40 градусов по Цельсию. Лориан Батте, специалист по климату из Метеоцентра Франции, сказала, что еще слишком рано говорить о том, были ли рекорды «побиты», а не просто побиты, но отметила, что географические масштабы жары были значительными.
«К сожалению, этого следовало ожидать, — констатирует она, добавив, что более половины из 51 аномальной жары, наблюдавшейся во Франции с 1947 года, пришлись на последние 15 лет. — Очевидно, это признак потепления климата».
Жаркая погода по всей Европе привела к иссушению растительности и дальнейшему распространению лесных пожаров, что ученые назвали «коктейлем Молотова» климатических условий, пишет The Guardian. Пожарные эксперты ЕС прогнозируют на этой неделе «экстремальные условия» на всем континенте, с «особенно серьезными» рисками на большей части Южной Европы и высокими аномалиями, ожидаемыми в некоторых северных странах.
Согласно опубликованным во вторник данным, в этом году лесные пожары в Европе охватили более 400 000 гектаров, что на 87% больше, чем в среднем для этого времени года за последние два десятилетия.
Ежегодно от сильной жары в Европе умирают десятки тысяч людей. По оценкам исследователей, к концу столетия от опасных температур в Европе будет погибать от 8 000 до 80 000 человек в год, поскольку число погибших от более сильной жары превышает число спасенных от более умеренных холодов.
Антонио Гаспаррини, эпидемиолог из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, сказал, что внедрение эффективных и разнообразных мер общественного здравоохранения имеет решающее значение, поскольку периоды сильной жары становятся все более частыми.
«Этим летом на Европу обрушится еще одна аномальная жара», — сказал он. «Как и в случае с предыдущими событиями в последние месяцы, мы можем ожидать не только значительного числа погибших, но и значительных географических различий в показателях повышенной смертности».
На прошлой неделе Всемирная метеорологическая организация заявила, что лесные пожары и плохое качество воздуха усугубляют негативные последствия экстремальной жары для здоровья. В нем отмечается, что температура в течение первой недели августа достигала более 42 градусов по Цельсию в некоторых частях Западной Азии, южной части Центральной Азии, большей части Северной Африки, на юге Пакистана и юго-западе США, а в отдельных районах превышала 45 градусов по Цельсию.
«Вот как выглядит изменение климата», — отмечает Боб Уорд. «И будет только хуже».