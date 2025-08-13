В Омске вступил в силу приговор по делу о смертельном ДТП с тремя жертвами

По данным следствия, водитель автомобиля Volkswagen Touareg не справился с управлением. Машина вылетела на встречную полосу, после чего съехала в кювет и перевернулась. В результате аварии три пассажира погибли на месте, ещё один получил тяжёлые травмы и был госпитализирован.