В Омске вступил в силу приговор по делу о смертельном ДТП с тремя жертвами

Омский областной суд завершил рассмотрение апелляции по резонансному делу о дорожно-транспортном происшествии, унёсшем жизни трёх человек.

Источник: Freepik

Трагедия произошла утром 26 сентября 2020 года на трассе Омск — Красноярка.

По данным следствия, водитель автомобиля Volkswagen Touareg не справился с управлением. Машина вылетела на встречную полосу, после чего съехала в кювет и перевернулась. В результате аварии три пассажира погибли на месте, ещё один получил тяжёлые травмы и был госпитализирован.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый пытался отрицать свою вину, утверждая, что не находился за рулём в момент ДТП. Однако представленные доказательства полностью подтвердили его причастность к происшествию.

Суд признал 37-летнего омича виновным по статье 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть двух и более человек. Первоначальный приговор предусматривал наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима с лишением права управления транспортными средствами на 2 года и 6 месяцев.

Защита попыталась обжаловать решение суда первой инстанции, однако Омский областной суд оставил приговор без изменений. Теперь решение суда вступило в законную силу.