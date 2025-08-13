Ричмонд
Британец во время игры с собакой случайно заснял пролетающий НЛО

Мужчина заметил объект только на замедленной съемке.

Эндрю Клифтон из британского Малверн-Хиллз во время прогулки со своим лабрадором Дэшем случайно заснял неопознанный летающий объект на небе, пишет Gloucestershire Live.

По словам мужчины, он бросал собаке летающий диск и снимал, как она его ловит.

«Я сразу не заметил, что что-то произошло. Он (НЛО, — прим. ред.) двигался так быстро, что я никак не мог разглядеть его невооруженным глазом. Но когда я вернулся домой с ужина с друзьями в тот же день, я просматривал видео за день и заметил что-то незначительное. Именно тогда я смонтировал видео в замедленной съемке и впервые увидел объект в полной мере», — рассказал Клифтон.

Он отметил, что при приближении объект похож на ракету с синей крышкой сзади.

Друзья порекомендовали мужчине разместить видео в социальных сетях. Комментаторы разделились на два лагеря: первые — утверждают, что это действительно НЛО, это объясняется его скоростью и отсутствием звука, вторые — считают, что объект — либо неизвестное обычным людям оружие, либо работа искусственного интеллекта.

Ранее секретный работник Пентагона рассказал о четырех типах инопланетян.