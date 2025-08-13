Жителям Москвы рассказали о погоде во второй половине дня

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сказал, что во второй половине дня в Москве ожидается кратковременный дождь, сообщает РИА «Новости».
Метеоролог заявил, что далекий тыл циклона определяет погоду в столице, а также других регионах Центральной России.
Ожидается переменная облачность и порывистый ветер со скоростью четыре-девять метров в секунду. Воздух прогреется до 21−23 градусов выше нуля. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.
