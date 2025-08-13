Ричмонд
Водитель, пытавшийся раздавить людей в Новосибирске, бежал в Казахстан

Поймать горе-водителя оказалось не так просто, он уехал из страны.

После дорожного происшествия, виновник которого скрылся в Казахстане, его объявили в международный розыск.

Десятого августа в Новосибирске зафиксирован инцидент, когда водитель грузового автомобиля предпринял умышленную попытку наезда на пешеходов. Событие произошло в Кировском районе, недалеко от здания по адресу улица Петухова, 79Б.

Управляя грузовиком марки Howo, водитель дважды пытался совершить наезд на группу людей, находившихся около кафе-бара, а также повредил вход в данное заведение. Пешеходы смогли избежать столкновения, вовремя покинув опасную зону. На месте происшествия им была оказана необходимая медицинская помощь, однако в госпитализации никто не нуждался.

Преступник покинул место совершения правонарушения. По данному факту было инициировано уголовное дело по статье о покушении на убийство нескольких лиц. В настоящее время ведется работа по установлению личности подозреваемого.