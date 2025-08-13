Водитель, пытавшийся раздавить людей в Новосибирске, бежал в Казахстан

Управляя грузовиком марки Howo, водитель дважды пытался совершить наезд на группу людей, находившихся около кафе-бара, а также повредил вход в данное заведение. Пешеходы смогли избежать столкновения, вовремя покинув опасную зону. На месте происшествия им была оказана необходимая медицинская помощь, однако в госпитализации никто не нуждался.