Минлесхоз высказался о свалке с надгробиями, найденной в лесу под Жлобином

В Минлесхозе напомнили и про штрафы за загрязнение лесов. Так, за выброс мусора для физлиц штраф составляет до 10 базовых величин, или до 420 рублей (в августе 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля), для ИП — до 25 базовых величин (до 1050 рублей), а для юрлиц — до 50 базовых величин (или до 2100 рублей).