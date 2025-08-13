Минлесхоз высказался о свалке с надгробиями, найденной в лесу под Жлобином. Подробности и фото разместили в официальном телеграм-канале Министерства лесного хозяйства.
В ведомстве уточнили, что в результате рейда в лесных массивах Жлобинского района, были найдены твердые бытовые отходы.
«Неподалеку находится кладбище вместо того, чтобы выбросить старые цветы и надгробия в специальные контейнеры, нарушителям оказалось проще это сделать в близлежащем лесу», — обратили внимание в Минлесхозе.
Специалисты смогли оперативно установить виновника. Ему было выдано официальное предписание, связанное с требованием устранить последствия, а также не допускать данных нарушений в будущем.
Минлесхоз обнаружил в свалку с надгробиями в лесу в Жлобинском районе. Фото: телеграм-канал Минлесхоза Беларуси.
В Минлесхозе напомнили и про штрафы за загрязнение лесов. Так, за выброс мусора для физлиц штраф составляет до 10 базовых величин, или до 420 рублей (в августе 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля), для ИП — до 25 базовых величин (до 1050 рублей), а для юрлиц — до 50 базовых величин (или до 2100 рублей).
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на стихийные свалки под Минском: «Чего там только нет: старые холодильники, стекло, бытовой мусор».
