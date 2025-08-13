24 пожара потушили спасатели за сутки в Ростовской области

За минувшие сутки 12 августа спасательные подразделения МЧС Ростовской области оперативно отреагировали на 30 происшествий. Были потушены десять техногенных пожаров, 14 загораний сухой растительности и ликвидированы последствия шести дорожно-транспортных происшествий. Для выполнения задач было задействовано 364 специалиста и 91 единица спецтехники. Такой статистикой поделились в донском МЧС.
В условиях сохраняющейся чрезвычайной и высокой пожароопасности в большинстве районов, включая Приазовье, МЧС призывает жителей соблюдать особую осторожность при обращении с огнем и воздержаться от разведения костров в опасных зонах.
Подпишись на нас в Telegram!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Полыхающую траву потушили вблизи трассы М-4 в Ростовской области.
Ландшафтный пожар около трассы в Аксайском районе Дона полностью потушили (подробнее).