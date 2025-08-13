ВС РФ выбили противника с позиций в районе населенного пункта Хатнее

Российские войска продолжают успешное продвижение в районе села Меловое Харьковской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, в ходе боевых столкновений российские подразделения вытеснили противника с занимаемых позиций в районе Хатнее. Помимо этого, российские подразделения осуществили успешное продвижение как в северном, так и в юго-восточном направлениях от указанного населенного пункта.
Марочко отметил, что в результате этих маневров заняты стратегически важные возвышенности и более выгодные рубежи, что позволяет укреплять контроль над территорией.
Ранее военный эксперт также сообщал, что ВС РФ выбили ВСУ из населенного пункта Колодези на территории ДНР.