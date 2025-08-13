ВС РФ выбили противника с позиций в районе населенного пункта Хатнее

По его словам, в ходе боевых столкновений российские подразделения вытеснили противника с занимаемых позиций в районе Хатнее. Помимо этого, российские подразделения осуществили успешное продвижение как в северном, так и в юго-восточном направлениях от указанного населенного пункта.