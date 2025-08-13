Массовая драка произошла на Высоцкого в Новосибирске

События развернулись в ночь на 11 августа, участниками потасовки стали не менее десяти человек.
Как сообщают свидетели, происшествие произошло в ночь на 11 августа возле дома номер 46. В столкновении принимали участие не менее десяти человек. Началось все примерно в 23:40 с того, что группа людей открыла огонь, а затем направилась к магазину, где возле входа находилась машина с несколькими мужчинами. Один из участников конфликта спровоцировал их, и завязалась драка, видеозапись которой была опубликована в телеграм-канале «АСТ-54 Black».
После того как одна из жительниц дома предупредила о намерении вызвать полицию, участники конфликта разошлись, однако вскоре вернулись, и драка возобновилась. На данный момент информация о пострадавших и задержанных отсутствует.
По словам очевидцев, шум и крики продолжались около часа, после чего все стихло. Некоторые жители слышали звуки разбивающегося стекла и глухие удары. Утром на месте происшествия были видны следы потасовки: опрокинутые мусорные баки и разбросанные предметы. Правоохранительные органы пока не комментируют инцидент.