Массовая драка произошла на Высоцкого в Новосибирске

Как сообщают свидетели, происшествие произошло в ночь на 11 августа возле дома номер 46. В столкновении принимали участие не менее десяти человек. Началось все примерно в 23:40 с того, что группа людей открыла огонь, а затем направилась к магазину, где возле входа находилась машина с несколькими мужчинами. Один из участников конфликта спровоцировал их, и завязалась драка, видеозапись которой была опубликована в телеграм-канале «АСТ-54 Black».