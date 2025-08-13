Ричмонд
Невский перекрыт. Там начался ремонт

В среду, 13 августа, в Петербурге начался ремонт дороги на Невском проспекте. Часть проспекта закрыта, в этом убедился корреспондент «Фонтанки».

Сильных пробок в центре, по данным «Яндекса» на 8:55, не наблюдается.

«Фонтанка» писала, что с 13 по 27 августа будут ремонтировать дорожное покрытие Невского проспекта от Адмиралтейского проспекта до площади Восстания. Первый этап работ продлится с 13 по 14 августа: будет закрыто движение от набережной Мойки до Садовой улицы. Подробнее об этапах читайте здесь.

Общественный транспорт пустят в объезд. В метро сократили интервал между поездами на зеленой ветке, в часы пик он теперь составляет от 2 минут до 2 минут 45 секунд.