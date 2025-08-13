Невский перекрыт. Там начался ремонт

«Фонтанка» писала, что с 13 по 27 августа будут ремонтировать дорожное покрытие Невского проспекта от Адмиралтейского проспекта до площади Восстания. Первый этап работ продлится с 13 по 14 августа: будет закрыто движение от набережной Мойки до Садовой улицы. Подробнее об этапах читайте здесь.