Невский перекрыт. Там начался ремонт

Сильных пробок в центре, по данным «Яндекса» на 8:55, не наблюдается.
«Фонтанка» писала, что с 13 по 27 августа будут ремонтировать дорожное покрытие Невского проспекта от Адмиралтейского проспекта до площади Восстания. Первый этап работ продлится с 13 по 14 августа: будет закрыто движение от набережной Мойки до Садовой улицы. Подробнее об этапах читайте здесь.
Общественный транспорт пустят в объезд. В метро сократили интервал между поездами на зеленой ветке, в часы пик он теперь составляет от 2 минут до 2 минут 45 секунд.