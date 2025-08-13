«Шесть золотых, одна серебряная»: российская сборная одержала крупную победу на олимпиаде по ИИ

В Китае завершилась вторая международная олимпиада по искусственному интеллекту. Российские школьники собрали самый щедрый урожай медалей. На счету российской сборной 8 медалей, из них 6 — золотые, 1 — серебряная, 1 — бронзовая.
В международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI) среди старшеклассников приняли участие школьники из 61 страны. Были представлены Австралия, Бразилия, Венгрия, КНР, Мексика, ОАЭ, Польша, Сингапур, США, Швецию, Японию. Всего — более 300 участников.
В индивидуальном зачете среди золотых призеров — только один школьник из Москвы. Три победителя из Санкт-Петербурга. По одному из Владивостока, Новосибирска, Уфы. Серебряные и бронзовые награды разобрались ученики двух столиц — официальной и северной.
В командном туре российская сборная вошла в топ-10 команд в первый день участия и выиграла серебряную медаль.
— Всего был два тура, — рассказал тренер российской сборной. — Ребята соревновались два дня. В первый день были предложены 3 задания по демо-версии. Такие задачи с вариантами повторяются из года в год. А во второй день — три оригинальных задания.
Задачи были весьма оригинальные и полезные. Их можно бы использовать в быту, на производстве, для исследовательских работ.
— Одно из оригинальных заданий — надо было запрограммировать робота на сбор яблок. Нужно чтобы он сорвал фрукт, положил его в корзину и довез до места сортировки. При этом, преодолевая определенные препятствия, — рассказал участник олимпиады Данис Динмухаметов из Москвы.
Другие задания были не менее практичны. Ребятам предлагалось обработку естественного языка. По подсказкам надо угадать загаданное слово. Это и игра, и лингвистическая тренировка.
А одно из заданий пригодилось бы в природоохранной работе. Нужно было сделать по фотографиям животного, снятого на фотоловушку в заповедники, найти место, где сейчас находится этот зверь.
На выполнение трех заданий давалось всего 6 часов. Состязание на интеллект больше напоминало спортивный забег.
— На олимпиаде надо было не столько показать свои знания в ИИ и программировании, сколько умение сосредоточиться в стрессовой ситуации. За очень короткое время нужно придумать программу и успеть ее написать. То есть оценивались не знания, а стрессоустойчивость. Это еще более интересно, — рассказал Константин Сигалов из Санкт-Петербурга, бронзовый призер Олимпиады.
Подготовка у ребят заняла несколько месяцев. Занимались по 10 часов в день. Решили демки и старались предугадать, какие будут оригинальные задание. Это сыграло свою большую роль. В бою российской сборной пришлось легче, чем в учении.
— Некоторые команды приехали неподготовленными. Они даже не открывали типичные задачи, которые повторяются из года в год, — рассказывают ребята.
Предмет «Искусственный интеллект» пока нет в школьной программе. Хоть уже есть учебники для старших классов по этому курсу. Но занимаются по нему — в кружках. Все ребята, входящие в сборную, так и готовились: на дополнительных занятиях, под руководством энтузиастов своего дела.
В Олимпийскую сборную по ИИ — был тщательный отбор.
— Мы готовились с 10 утра до 8 вечера. Было тяжело в учении. И главный страх был — подвести школу. Ведь на период подготовки, школа шла мне на встречу. Какие-то уроки я слушал онлайн, учителя занимались со мной индивидуально. Где-то — оставались после своего рабочего дня, чтобы принять у меня зачет, — рассказал Матвей Беляев из Владивостока. — И я был очень рад, когда привез золотую медаль. Это и победа моих учителей.
Кроме школы, были рады родственники и весь город.
— Во Владивостоке живет 600 тысяч человек. И на весь город — золотая медаль. Конечно, мои родные очень гордились.
Определял победителей на олимпиаде — тоже искусственный интеллект. Ребята отправляли свои программы, а другая программа решала, чья лучше. Жюри только принимало апелляции и сортировало результаты.
— Сильные ребята были из Польши, Сингапура, Румынии. Он тоже хорошо готовились, — рассказали школьники.
Сейчас многие из участников уже поступили на 1 курс университетов. Ближайший год они собираются плотно посвятить учебе. Но если поступят предложения написать полезные программы, то они всегда готовы, рассказали победители.