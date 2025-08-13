«Шесть золотых, одна серебряная»: российская сборная одержала крупную победу на олимпиаде по ИИ

— Мы готовились с 10 утра до 8 вечера. Было тяжело в учении. И главный страх был — подвести школу. Ведь на период подготовки, школа шла мне на встречу. Какие-то уроки я слушал онлайн, учителя занимались со мной индивидуально. Где-то — оставались после своего рабочего дня, чтобы принять у меня зачет, — рассказал Матвей Беляев из Владивостока. — И я был очень рад, когда привез золотую медаль. Это и победа моих учителей.