Reuters узнал, что у «Золотого купола» США будет четыре уровня защиты

Новая американская система противоракетной обороны «Золотой купол» (Golden Dome) будет включать четыре уровня — один спутниковый и три наземных. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.
Согласно данным, спутниковый уровень будет состоять из системы датчиков и наведения, которая обеспечит раннее предупреждение о пусках ракет противника, их отслеживание и координацию противоракетной обороны. Наземные уровни будут включать ракеты-перехватчики, сеть радаров и, вероятно, лазерные технологии.
Reuters получило правительственную презентацию, где говорится о размещении 11 батарей малого радиуса действия в США, включая Аляску и Гавайи, а также о создании нового ракетного поля на Среднем Западе для перехватчиков нового поколения (NGI) от Lockheed Martin.
По информации из слайдов, показанных представителям военно-промышленного комплекса в Хантсвилле (штат Алабама), развертывание «Золотого купола» должно завершиться к 2028 году.
Напомним, глава Белого дома заявил, что «Золотой купол» обойдется США примерно в $175 млрд. По словам Трампа, эта система противоракетной обороны необходима Соединенным Штатам «для выживания» и «для успеха».