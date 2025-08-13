Ричмонд
Альтман бросает вызов Маску: OpenAI хочет вложить миллионы долларов в новый проект по мозговым чипам

FT: OpenAI Альтмана хочет инвестировать в проект-конкурент Neuralink Маска.

Источник: Комсомольская правда

Соучредитель OpenAI Сэм Альтман планирует сделать свой ход в гонке нейротехнологий. Его компания готовится инвестировать в стартап Merge Labs, который станет прямым конкурентом Neuralink Илона Маска в создании интерфейсов «мозг-компьютер». Об этом информирует Financial Times.

«Merge Labs привлекает $850 млн нового финансирования, причем основная часть поступит от венчурного подразделения OpenAI», — сообщили три информированных источника.

В проекте также примет участие Алекс Блания, известный по разработке цифровой системы идентификации по радужной оболочке глаза World. По данным двух осведомленных лиц, Альтман выступит соучредителем компании, но не будет участвовать в операционном управлении.

Накануне Маск публично обвинил корпорацию Apple в том, что она создала условия, при которых только OpenAI может занимать первую позицию в рейтинге приложений AppStore. Предприниматель намерен обратиться в суд.

