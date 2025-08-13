Типография в Красноярске сократила вредные выбросы после проверки прокуратуры

Полиграфическое предприятие в Красноярске модернизировало производство, чтобы уменьшить загрязнение воздуха. Изменения были внесены после вмешательства краевой прокуратуры.
В ходе проверки надзорные органы обнаружили, что в типографии использовалась сушильная камера с горелкой, не оснащённой системой газоочистки. В результате её работы в атмосферу попадали опасные вещества, включая формальдегид, гидрохлорид и взвешенные частицы.
Прокуратура потребовала устранить нарушения. Предприятие пересмотрело технологический процесс и демонтировало оборудование, представлявшее угрозу для экологии.
Меры направлены на снижение вредного воздействия на окружающую среду и соблюдение природоохранного законодательства.
Ранее рассказывали, что в Красноярске модернизируют систему мониторинга качества воздуха.