Типография в Красноярске сократила вредные выбросы после проверки прокуратуры

Полиграфическое предприятие в Красноярске модернизировало производство, чтобы уменьшить загрязнение воздуха. Изменения были внесены после вмешательства краевой прокуратуры.

В ходе проверки надзорные органы обнаружили, что в типографии использовалась сушильная камера с горелкой, не оснащённой системой газоочистки. В результате её работы в атмосферу попадали опасные вещества, включая формальдегид, гидрохлорид и взвешенные частицы.

Прокуратура потребовала устранить нарушения. Предприятие пересмотрело технологический процесс и демонтировало оборудование, представлявшее угрозу для экологии.

Меры направлены на снижение вредного воздействия на окружающую среду и соблюдение природоохранного законодательства.

Ранее рассказывали, что в Красноярске модернизируют систему мониторинга качества воздуха.