Типография в Красноярске сократила вредные выбросы после проверки прокуратуры

В ходе проверки надзорные органы обнаружили, что в типографии использовалась сушильная камера с горелкой, не оснащённой системой газоочистки. В результате её работы в атмосферу попадали опасные вещества, включая формальдегид, гидрохлорид и взвешенные частицы.