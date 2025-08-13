Мэр Владивостока и общественники проверили благоустройство сквера Кутузова

Ход работ благоустройства сквера имени Кутузова во Владивостоке проверили глава города Константин Шестаков и общественные наблюдатели. По данным пресс-службы администрации города, реконструкция общественного пространства ведётся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и уже приближается к завершению. Сделано уже более 80% запланированных работ.
Подрядчики уже обустроили удобные пешеходные дорожки и лестницы, установили детскую игровую площадку с горками, а также восстановили памятник фельдмаршалу Михаилу Кутузову. В настоящее время выполняются последние работы: монтаж малых архитектурных форм, оформление освещения и установка системы видеонаблюдения.
Глава города поручил специалистам провести дополнительные мероприятия, которые включают обрезку зелёных насаждений, выравнивание скамеек по нормативной высоте и удаление декоративных камней в зонах с усиленным пешеходным движением и рядом с детскими площадками. Подрядчик взял на себя обязательства устранить в ближайшее время выявленные в ходе проверки незначительные замечания.
Константин Шестаков подчеркнул, что совместная работа с общественными наблюдателями остаётся эффективной, поэтому такие выезды будут продолжаться, а контроль за ходом работ в этом месте усилят. Ранее жители отмечали важность учёта мнений горожан, так как это способствует созданию комфорта в местах отдыха.
Кроме сквера имени Кутузова, в этом году в рамках того же национального проекта планируется преобразование общественных территорий в районах Борисенко, 102, и Некрасовской, 96−98, которые в прошлом году получили высокие оценки в рейтинговом голосовании.
Работы проводятся в рамках комплексного подхода к улучшению городской инфраструктуры Владивостока и предусмотрены в планах на 2025 год.