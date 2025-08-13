Мэр Владивостока и общественники проверили благоустройство сквера Кутузова

Глава города поручил специалистам провести дополнительные мероприятия, которые включают обрезку зелёных насаждений, выравнивание скамеек по нормативной высоте и удаление декоративных камней в зонах с усиленным пешеходным движением и рядом с детскими площадками. Подрядчик взял на себя обязательства устранить в ближайшее время выявленные в ходе проверки незначительные замечания.