MWM: Россия расширила парк самых дальнобойных истребителей в мире

Американская пресса отреагировала на недавнее пополнение Воздушно-космических сил новой партией истребителей Су-34М, назвав его лучшим в своем классе фронтовым бомбардировщиком. Кроме того, масштабы производства истребителя выросли более чем в два раза с начала 2022 года до примерно 30 единиц в год. Об этом напоминает Military Watch Magazine.
Журналисты подчеркивают, что возможности самолета позволяют летчикам успешно действовать на театрах военных действий и применять как планирующие бомбы ФАБ-3000, бомбы с термобарическими боеголовками и множество других боеприпасов, так и высокоточное управляемое оружие.
Кроме того, конфигурация самолета позволяет Су-34М выполнять ряд разведывательных миссий на театре военных действий.
Издание обращает внимание и на тот факт, что из 14 партий истребителей, которое получило Минобороны России в прошлом году, шесть состояли из Су-34. А к началу 2030-х годов размер флота приблизится к 300 истребителям, при этом самолеты продолжат постепенно модернизироваться.
Предыдущая партия истребителей Су-34 в российские войска была поставлена в апреле этого года. Отмечалось, что самолеты прошли все заводские испытания, проверены на различных рабочих режимах и совершили перелет на аэродром базирования.