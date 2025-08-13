MWM: Россия расширила парк самых дальнобойных истребителей в мире

Американская пресса отреагировала на недавнее пополнение Воздушно-космических сил новой партией истребителей Су-34М, назвав его лучшим в своем классе фронтовым бомбардировщиком. Кроме того, масштабы производства истребителя выросли более чем в два раза с начала 2022 года до примерно 30 единиц в год. Об этом напоминает Military Watch Magazine.