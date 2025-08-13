Десятки членов наркокартеля выданы американцам в рамках сделки с Белым домом

Мексика экстрадировала 26 высокопоставленных представителей картеля в Соединенные Штаты в рамках последней крупной сделки с администрацией Трампа, поскольку власти США усиливают давление на преступные сети, переправляющие наркотики через границу.
Власти Мексики отправили в американскую тюрьму 26 заключенных, которые находились в розыске в США за связи с группировками, занимающимися незаконным оборотом наркотиков, говорится в совместном заявлении генеральной прокуратуры и министерства безопасности Мексики, опубликованном во вторник. Трансферы были осуществлены после того, как министерство юстиции США пообещало, что прокуроры не будут добиваться смертной казни ни по одному из этих дел, пишет The Guardian.
Среди тех, кто был передан под стражу США, — Абигаэль Гонсалес Валенсия, лидер «Лос Куинис», группировки, тесно связанной с печально известным картелем нового поколения Халиско или CJNG. Еще один человек, Роберто Салазар, обвиняется в участии в убийстве помощника шерифа округа Лос-Анджелес в 2008 году, отмечает The Guardian.
Это стало вторым случаем за последние месяцы, когда Мексика выслала из страны представителей картеля, обвиняемых в контрабанде наркотиков, убийствах и других преступлениях, на фоне растущего давления со стороны администрации Трампа с целью обуздать поток наркотиков через границу. В феврале Мексика передала властям США 29 фигурантов картеля, в том числе наркобарона Рафаэля Каро Кинтеро, который стоял за убийством агента Управления по борьбе с наркотиками США в 1985 году.
Эти депортации поступили за несколько дней до того, как должны были вступить в силу 25-процентные пошлины на импорт из Мексики, напоминает The Guardian. В конце прошлого месяца Дональд Трамп поговорил с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум и согласился отложить введение 30-процентных пошлин еще на 90 дней, чтобы провести переговоры.
Шейнбаум продемонстрировала готовность к более активному сотрудничеству в области безопасности, чем ее предшественники, в частности, проявила большую напористость в борьбе с мексиканскими картелями. Но она провела четкую линию, когда речь зашла о суверенитете Мексики, отвергнув предложения Трампа и других о вмешательстве вооруженных сил США.
Администрация Трампа сделала ликвидацию опасных наркокартелей ключевым приоритетом, объявив CJNG и семь других латиноамериканских организованных преступных группировок иностранными террористическими организациями, отмечает The Guardian.
Абигаэль Гонсалес Валенсия — шурин лидера CJNG Немесио Рубена «Эль Менчо» Осегеры Сервантеса, главной мишени правительства США. Он был арестован в феврале 2015 года в Пуэрто-Вальярте, штат Халиско, и с тех пор находился под угрозой экстрадиции в Соединенные Штаты.
Вместе со своими двумя братьями он возглавлял «Лос Куинис», которая финансировала создание и рост CJNG, одного из самых могущественных и опасных наркокартелей в Мексике. CJNG переправляет сотни тонн наркотических запрещенных веществ в Соединенные Штаты и другие страны и известна экстремистским насилием, убийствами, пытками и коррупцией.
Один из его братьев, Хосе Гонсалес Валенсия, был приговорен федеральным судом Вашингтона в июне к 30 годам тюремного заключения в США после признания себя виновным в международном обороте кокаина. Хосе Гонсалес Валенсия был арестован в 2017 году при первой администрации Трампа на пляжном курорте в Бразилии, когда отдыхал со своей семьей под вымышленным именем.