Десятки членов наркокартеля выданы американцам в рамках сделки с Белым домом

Власти Мексики отправили в американскую тюрьму 26 заключенных, которые находились в розыске в США за связи с группировками, занимающимися незаконным оборотом наркотиков, говорится в совместном заявлении генеральной прокуратуры и министерства безопасности Мексики, опубликованном во вторник. Трансферы были осуществлены после того, как министерство юстиции США пообещало, что прокуроры не будут добиваться смертной казни ни по одному из этих дел, пишет The Guardian.