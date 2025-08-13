«Это наша, мужики, вина»: Дибров порассуждал об изменах в прямом эфире

Телеведущий Дмитрий Дибров вышел в прямой эфир в своих соцсетях, где порассуждал об изменах и призвал не травить его жену Полину, с которой он собирается развестись.
Дибров заявил, что мужчинам нужно стараться, чтобы избежать измен со стороны женщин в отношениях.
В один момент в кадре появилась и сама Полина Диброва, с которой телеведущий мило пообщался. Подписчики Диброва предположили, что супруги все еще сохраняют дружеские отношения, несмотря на грядущий развод.
Во время эфира шоумен обратился к мужчинам с наставлениями: купить своей женщине шампанского, поухаживать за ней — и тогда, по его словам, измен не будет. Помимо этого, Дибров также призвал мужчин следить и ухаживать за собой.
— Бывает, вина не распущенной женщины, а это наша с вами, господа мужики, вина, и, кстати, насчет наших ушей… Надо как-то за собой следить, а то, бывает, уши торчат, — заявил Дмитрий Дибров во время трансляции.
Юрист Екатерина Гордон рассказала новые подробности скандала с изменой Полины Дибровой с бизнесменом Романом Товстиком. По ее словам, предприниматель обманом вывез двоих детей от жены Елены и поселил их вместе с любовницей.
Сама Диброва ранее отказалась комментировать слухи о разводе с телеведущим. В разговоре с журналистами она заявила, что у них в семье все хорошо и они находятся в прекрасных отношениях.