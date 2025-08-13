После гибели двух боксеров за два дня ужесточены меры безопасности

Боксерские власти Японии введут более строгие меры безопасности после того, как спорт был шокирован гибелью в этом месяце двух боксеров, участвовавших в одном и том же соревновании.
Представители Японской боксерской комиссии (JBC) сообщили журналистам на этой неделе, что изменения будут включать анализ мочи перед боем, ужесточение правил быстрого похудения и улучшение медицинского обслуживания на ринге.
Как напоминает The Guardian, руководящий орган был вынужден пересмотреть свой режим охраны здоровья и техники безопасности после того, как боксер Сигетоси Котари, представитель полулегкого веса, и Хиромаса Уракава, представитель легкого веса, скончались от черепно-мозговых травм через несколько дней после проведения отдельных поединков на одном и том же соревновании в зале Коракуэн в Токио 2 августа.
28-летний Котари потерял сознание и позже скончался после экстренной операции на головном мозге по поводу субдуральной гематомы — состояния, при котором кровь скапливается между черепом и мозгом — после 12 раундов боя против Ямато Хаты в титульном бою Восточной и Тихоокеанской федерации бокса (OPBF). Котари смог покинуть ринг без посторонней помощи, но был явно в тяжелом состоянии.
Хиромаса Уракава, которому также было 28 лет, скончался в минувшие выходные от черепно-мозговых травм, полученных в бою с Едзи Сайто. О его смерти было объявлено чуть более чем через 24 часа после смерти Котари.
Уракава провел 14 боев на профессиональном ринге, в то время как Котари провел 12 поединков.
Хотя точная причина смерти боксеров еще не установлена, растет обеспокоенность по поводу последствий быстрого обезвоживания, которое бойцы используют для «набора веса» — подхода, который, по словам экспертов, делает мозг более восприимчивым к кровотечениям, отмечает The Guardian.
Смерти Котари и Уракавы потрясли мир бокса всего через несколько месяцев после того, как 28-летний ирландский боксер в супертяжелом весе Джон Куни скончался от черепно-мозговой травмы через неделю после того, как он был остановлен в своей первой защите титула чемпиона мира в супертяжелом весе в Белфасте.
Отдавая дань уважения японским бойцам, президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман заявил: «Мир бокса потрясен и глубоко опечален трагической гибелью двух боксеров, которые сражались в одном карде в Японии. Пусть земля им будет пухом, а их вдохновение послужит всем для поиска путей защиты наших боксеров по всему миру».
Японская боксерская комиссия, владельцы спортзалов и другие официальные лица встретились во вторник, чтобы проголосовать за чрезвычайные меры. Уже было объявлено, что титульные бои OPBF будут сокращены с 12 до 10 раундов.
Официальные лица сообщили журналистам во вторник, что новые меры включают анализ мочи для определения того, получает ли боксер достаточное количество жидкости, и ужесточение правил быстрого похудения. По сообщению общественного вещателя NHK, бойцы, которые восстановят более 10% своего веса между взвешиванием и днем боя, будут вынуждены перейти в другую весовую категорию перед следующим поединком.
Машины скорой помощи также будут размещены на месте и будут работать в паре с больницами, которые смогут провести экстренную операцию при травмах головы и других повреждениях. В настоящее время машины скорой помощи должны быть наготове во время боев за титул чемпиона мира, но не на других соревнованиях.
«Официальные лица решили принять все возможные меры для того, чтобы смерть этих двух боксеров не была напрасной», — заявил генеральный секретарь JBC Цуеси Ясукочи.
Назвав гибель боксеров «действительно достойной сожаления», президент Японской ассоциации профессионального бокса Седзи Кобаяси заявил, что также будут введены новые правила о том, за какое время до официального боя боксер должен прекратить спарринги для подготовки.
Эта трагедия усилила давление на японские боксерские власти, требующие от них лучше защищать здоровье бойцов страны после громких инцидентов, произошедших за последние два года, подчеркивает.
В начале 2024 года боксер в легчайшем весе Казуки Анагути скончался в возрасте 23 лет от субдуральной гематомы после того, как за несколько недель до этого четыре раза был отправлен в нокдаун.
В мае этого года Гиндзиро Сигеока был вынесен с ринга на носилках и перенес экстренную операцию на головном мозге после того, как потерял сознание в конце боя в Осаке. Его лечение включало в себя трепанацию черепа, при которой перед операцией удаляется часть черепа, что вынудило его завершить карьеру в соответствии с правилами Японской боксерской комиссии.
Другие японские бойцы выразили обеспокоенность тем, что последние инциденты вновь вызовут критику в адрес этого вида спорта. «В этих инцидентах участвовали боксеры высшего уровня, поэтому мы можем столкнуться с аргументом в пользу того, что бокс должен быть запрещен», — сказал Тосихару Каяма, бывший чемпион Японии в полусреднем весе, который сейчас управляет тренажерным залом в Токио.