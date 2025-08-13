После гибели двух боксеров за два дня ужесточены меры безопасности

Машины скорой помощи также будут размещены на месте и будут работать в паре с больницами, которые смогут провести экстренную операцию при травмах головы и других повреждениях. В настоящее время машины скорой помощи должны быть наготове во время боев за титул чемпиона мира, но не на других соревнованиях.