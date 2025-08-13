«Наводит суету» на дорогах: что означает слово «хасанить» и когда оно уместно

Слова, появившиеся в региональном сленге, со временем могут стать популярными и за пределами родного региона. Например, термин «хасанить». Что он означает и когда его уместно использовать — в материале «Вечерней Москвы».
Что означает слово «хасанить».
Хасанить — это агрессивно и опасно водить машину или другое транспортное средство, пренебрегая правилами дорожного движения.
В тюремном жаргоне понятие «хасанить» было и раньше, однако оно означало «торговать фруктами». А в современном виде слово появилось в Дагестане в местном региональном сленге. Произошло оно от имени Хасан. В конце 2010-х — начале 2020-х годов это слово благодаря мемам и социальным сетям стало популярным и в других регионах.
Когда уместно использовать.
Слово используется по отношению к уличным гонщикам, дрифтерам и просто агрессивным водителям. Иногда их также называют суетологами.
От глагола «хасанить» также возникли слова «хасанство» (опасное вождение) и «хасанщик» — водитель, который агрессивно водит машину.
Примеры употребления.
«Посмотри, как он хасанит на дорогах!» «Хватит хасанить — я хочу доехать до дома живым». «Сегодня вечером будем хасанить по городу».