«Наводит суету» на дорогах: что означает слово «хасанить» и когда оно уместно

В тюремном жаргоне понятие «хасанить» было и раньше, однако оно означало «торговать фруктами». А в современном виде слово появилось в Дагестане в местном региональном сленге. Произошло оно от имени Хасан. В конце 2010-х — начале 2020-х годов это слово благодаря мемам и социальным сетям стало популярным и в других регионах.