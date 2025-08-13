Ричмонд
В Иркутской области ремонтируют дороги к спортивным учреждениям

Всего будут ремонтировать 20,8 километра дорог.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области 19 улиц, которые ведут к спортивным учреждениям, приведут в порядок в этом году. Всего будут ремонтировать 20,8 километра дорог в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском и Черемхово. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональном правительстве.

— Качественная дорожная инфраструктура улучшает транспортную доступность объектов. В этом году на ремонт таких участков дорог из областного и местного бюджетов направлено 1,1 миллиарда рублей, — пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов.

В Иркутске ведут работы на 13 улицах. Успешно завершен ремонт улицы Геологов, где находится стадион «Смена». Почти готовы улицы Норильская, Маяковского и Ржанова, ведущих к стадионам «Локомотив», футбольному полю «Таран Арена» и «Байкал-Арена». Сейчас ремонтируют улицу Российскую, там находится «Федерация хапкидо». Еще работы идут у спортивного комплекса ВСЖД и школы по футболу.

На два года затянется восстановление улиц Дзержинского, Чернышевского, Ширямова и Байкальская.

В Ангарске ремонтируют улицу Олега Кошевого, которая ведет к городской Федерации панкратиона. В соседнем городе Усолье-Сибирском в порядок приводят три улицы, а в Черемхово улучшают дороги к бассейну и катку.