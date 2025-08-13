В Иркутской области ремонтируют дороги к спортивным учреждениям

В Иркутской области 19 улиц, которые ведут к спортивным учреждениям, приведут в порядок в этом году. Всего будут ремонтировать 20,8 километра дорог в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском и Черемхово. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональном правительстве.