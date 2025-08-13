Ричмонд
В Иркутской области проходит патриотическая акция «От Победы к Победе»

Маршрут акции, стартовавшей 24 июня в Москве, проходит через ключевые города России.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Спортивно-патриотическая акция «От Победы к Победе», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войнах, охватила Иркутскую область. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, участники эстафеты несут частицу Вечного огня от московского Кремля как символ памяти о подвиге предков.

— Маршрут акции, стартовавшей 24 июня в Москве, проходит через ключевые города России. В Приангарье эстафета началась в Братске, затем продолжилась в Тулуне (13 августа), а затем и в Ангарске (14 августа), Листвянке (15 августа). Завершится 16 августа в Иркутске символическим забегом от Московских ворот к мемориалу «Вечный огонь Славы», начало запланировано на 9:50, — уточнили в пресс-службе правительства.

Акция объединит не только российские города, но и выйдет на международный уровень — 3 сентября, в день окончания Второй мировой войны, эстафета завершится в Южно-Сахалинске и Пекине. Организаторы подчеркивают, что проект призван напомнить о важнейших победах. Инициатива, поддержанная на федеральном уровне, уже объединила тысячи участников по всей России.

