В Иркутской области проходит патриотическая акция «От Победы к Победе»

— Маршрут акции, стартовавшей 24 июня в Москве, проходит через ключевые города России. В Приангарье эстафета началась в Братске, затем продолжилась в Тулуне (13 августа), а затем и в Ангарске (14 августа), Листвянке (15 августа). Завершится 16 августа в Иркутске символическим забегом от Московских ворот к мемориалу «Вечный огонь Славы», начало запланировано на 9:50, — уточнили в пресс-службе правительства.