В Роскачестве рассказали, как защитить аккаунт на Госуслугах

Персональные данные на Госуслугах можно защитить с помощью сложного пароля и подключенной двухфакторной аутентификации. Об этом рассказали в пресс-службе Центра цифровой экспертизы Роскачества.

Специалисты отметили, что сначала нужно придумать надежный пароль, содержащий буквы разных регистров, цифры и специальные символы. При этом стоит избегать простых и очевидных комбинаций.

Помимо этого, россиянам порекомендовали подключить двухфакторную аутентификацию в разделе «Безопасность». Она потребует подтверждения входа с помощью SMS-кода, обеспечивая дополнительный уровень безопасности.

В Роскачестве также призвали быть осторожными с подозрительными сообщениями и звонками: там напомнили, что сотрудники МФЦ, банков и других учреждений не станут запрашивать личные данные от входа на портал, передает РИА Новости.

Стало известно, что после контакта с мошенниками существует «золотой час», в течение которого можно минимизировать последствия. За это время необходимо оперативно сменить пароль, код доступа в банковский сервис и заморозить банковские карты и счета.

В МВД также сообщили, что злоумышленники начали рассылать SMS, зараженные вирусом Mamont, с необычным текстом. Преступники направляют файлы, сопровождая их вопросом «Это ты на видео?» или фразой «Смотри, там на фото ты!».