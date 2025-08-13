«Будто истекает кровью». Белоруска нашла редкий гриб в лесах под Витебском

Белоруска нашла редкий «истекающий кровью» гриб в лесах под Витебском. Подробности пишет sb.by.
Заместитель руководителя Суражского лесхоза Лилия Красовская по время тихой охоты с родными в лесах Витебского района 9 августа, в субботу, смогла найти редкий гриб — «зуб дьявола», который известен как Гиднеллум Пека. Данный гриб на территории Витебского района был найден впервые.
— Он привлек наше внимание своими кроваво-красными выделениями. Сразу стали искать информацию в интернете. Выяснилось, что алые капли — это жидкость, выделяемая через поры шляпки в процессе, называемом гуттацией, — рассказывает белоруска.
Белоруска нашла редкий «истекающий кровью» гриб в лесах под Витебском. Фото: Лилия Красовская/sb.by.
Лилия Красовская добавляет, что указанная жидкость содержит пигмент атроментин, который обладает антибактериальными свойствами. Она обращает внимание, что гриб не ядовит, однако не съедобен по причине горького вкуса. В народной медицине используется настой гриба (еще одно его название — «кровавый зуб») для лечения синяков.
Ранее белорус опубликовал видео целого поля аистов и восхитил TikTok: «Сколька бацяноў, нiколi ў жызнi стока не вiдзеў».
Тем временем уроженец Минска Дмитрий Колдун сразился со звездами в кулинарном шоу «Битва шефов»: «Кисло-сладко-острый соус — мой любимый».
Кроме того, популярный порошок из Испании попал под запрет продаж в Беларуси.